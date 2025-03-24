أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام .

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد.

وأكد محافظ القاهرة على أن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام ، والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه الخدمات من خلال مدها بالسيارات والخطوط الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر مع التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى.