الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مقدم برنامج ملعب البلد على قناة صدى البلد نظراً لما صدر منه خلال حلقة يوم السبت الماضي على شاشة القناة، بعدما تحدث بأسلوب تعمد من خلاله السخرية والتقليل من كيان نادي الزمالك ومسؤوليه.

وطالب نادي الزمالك في الشكوى باتخاذ القرار المناسب تجاه هذه التجاوزات التي لا تتناسب مع الأكواد الإعلامية المعمول بها من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تهدف لمناخ صحي يساهم في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يخدم المصلحة العامة .