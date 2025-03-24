محافظ القاهرة: السيطرة على حريق نشب بشارع قولة من ميدان عابدين

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب بالعقار رقم ٣ شارع قولة من ميدان عابدين بجوار مسجد أنصار السنة، دون إصابات أو وفيات، وجاري أعمال التبريد .

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بشقه بالدور الأول، وامتدت للدور الثاني والثالث بالعقار الخالي من السكان، والمكون من أرضى و٣ أدوار وحوائط حاملة، وأسقف خشبية .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.