وزير الأوقاف: الملائكة يحلقون حول عرش الرحمن أعظم جسم خلقه الله

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن ملائكة الرحمن حول العرش، وهناك ملائكة يحلقون حول العرش، وهذا الكم الهائل من ملائكة الرحمن عالم عجيب وغريب خلقه الله وأبدعه.

وأضاف "الأزهري" في برنامجه "اللؤلؤ والمرجان" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الملائكة تحمل عرش الرحمن، وهو أعظم جسم خلقه الله في الكون.

وأوضح: "عرش الرحمن شيء مذهل لا ندري ما هو بالضبط، أكبر من المجرات والمجموعات الشمسية والنجوم والأقمار، بل هو أعظم ما خلق الله".

وأردف: "نحن نذكر عند الملائكة الذين يسبحون الله، حيث إنهم يستغفرون للذين آمنوا، هذا شأن إلهي للإنسان أن الملائكة تستغفر للمؤمنين ويدعون بالمغفرة لهم".

وأشار إلى أن ملائكة الرحمن حول العرش هناك في غرائب غيب الملكوت تدعو وتستغفر للأزواج والذريات والأهل، هذا شأن إلهى عظيم ومحبة كبيرة، وملائكة الرحمن هناك أشياء تنفرهم وتزعجهم، وهناك أشياء يحبونها مثل مجالس الذكر.