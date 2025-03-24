مائل للحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء .

كما يشهد غدا الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 14 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمي والصغري 18 درجة.