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الإثنين 24 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

بالفيديو.. محمد مختار جمعة: ثمرة العبادات في الأخلاق

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إن دين الإسلام هو دين مكارم الأخلاق وشهر رمضان هو شهر الأخلاق ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم غايتها الأخلاق، حيث يقول النبي: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، حيث أن ثمرة العبادات في الأخلاق.

وأضاف "مختار" خلال تقديمه لبرنامجه "الصراط المستقيم" على فضائية "تن"، أن من لم تنهاهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، والقرآن حجة لك أو عليك، والصوم جنة اي وقاية وإن ساببه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالص الناس بخلق حسن".

وتابع، أن النبي عندما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، فكان رده: "تقوى الله وحسن الخلق".

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الاخلاق الصوم القرآن