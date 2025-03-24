محافظ قنا يعلن الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك ويوجه بتعزيز الرقابة بالأسواق

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة بالمحافظة برفع حالة الطوارئ، والعمل على توفير كافة الخدمات التي تضمن للمواطنين قضاء عيد سعيد وآمن.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، أهمية تكثيف جهود جميع القطاعات الخدمية، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، وشدد على جاهزية المرافق العامة، مثل المستشفيات ووحدات الإسعاف، لاستقبال أي حالات طارئة، مع إلغاء إجازات الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما أصدر توجيهات بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومنع أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار، إلى جانب تنظيم حملات يومية مكثفة على المحال التجارية والمخابز لضمان توافر السلع الغذائية والخبز بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وأضاف "عبد الحليم" أن أعمال النظافة في الشوارع والميادين ستشهد تكثيفًا خلال فترة العيد للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للجميع.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تشديد الرقابة على أملاك الدولة للتصدي لأي أعمال تعدى أو بناء مخالف خلال عطلة العيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، كما أكد علي أهمية متابعة مواقف السيارات العامة لضمان انتظام الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين بين مراكز المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تعزيز التواجد الأمني في محيط الحدائق العامة والأماكن الحيوية لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما ستعمل فرق الطوارئ والكهرباء على متابعة حالة الإنارة العامة والتدخل السريع في حال حدوث أي أعطال لضمان استمرارية الخدمات.

وأوضح محافظ قنا، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة كافة المستجدات والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية، لضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم وتحقيق رضا المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.