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الإثنين 24 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: اليوم بداية الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بكل الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية انه يبدأ من اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود اليوم طقس دافئ على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين؛ إذ يسود طقس دافىء نهارًا على شمال البلاد وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد  اليوم الإثنين شبورة مائية  كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 27 للعظمي والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد  33 للعظمي والصغري 16 درجة.

الارصاد اليوم درجات الحرارة