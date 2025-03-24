ضبط لحوم وأسماك فاسدة وتحرير 20 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية وأماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن، وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المختصة من تنفيذ حملات مكبرة لضبط المخالفات التموينية وحماية صحة المواطنين.

شبين الكوم:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم من تحرير 18 محضرًا تموينيًا شملت مخالفات متنوعة، منها نقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم إعلان مواعيد التشغيل.

حي غرب شبين الكوم:

شنت رئاسة الحي، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن ضبط 150 كجم من الدهون والكبدة المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مدينة السادات:

نفذت الوحدة المحلية حملة مكثفة بالاشتراك مع الإدارة البيطرية، أسفرت عن تحرير محضرين وضبط كميات من الأسماك واللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك.

مركز تلا:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري والتموين، حملة تفتيشية على محلات الجزارة واللحوم المجمدة، وأسفرت عن تحرير عدد من المخالفات التموينية.

توجيهات المحافظ:

أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة اليومية لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.