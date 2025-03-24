أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن الدولة إهتماماً كبيراً بالتعليم الفنى في مجتمعنا المصري لما له من أهمية بالغة لخلق جيل جديد قادر علي تحديات المستقبل والإرتقاء بالمهارات لتتناسب مع سوق العمل لما له من أثر فعال فى تنمية الإقتصاد القومي ، ولأجل تنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية و إرساء مفاهيم المواطنة.

وأشارت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية ورحلة تعليمية وترفيهية لطالبات مدرسة طلعت حرب الثانوية التجارية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية لرفع الوعي الأثري و التعريف بالمعالم السياحية لمحافظة الشرقية والتى تمثلت في زيارة متحف تل بسطا و منطقة أثار تل بسطا و ذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا.

وبلغ عدد الطالبات 150 طالبة، ذلك بحضور كلًا من أميرة عاشور حسينى مديرة المدرسة وشارهان عبد المنعم أحمد أخصائي نفسي أول بالمدرسة، وعز الدين عزت إبراهيم موجه التربيه الاجتماعية بإدارة غرب الزقازيق التعليمية ووجيه صلاح الدين مدير الوعي الأثري بمنطقة أثار الشرقية وإيناس أحمد محمود مشرف الوعي الأثري بمنطقة أثار الشرقية.