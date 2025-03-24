الصحة الفلسطينية: 61 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات غزة استقبلت 61 شهيدًا بينهم 4 جثامين تم انتشالهم من تحت الأنقاض خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المصابين 134 جريحًا.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الاثنين، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الجاري بلغت (730 شهيدًا، 1.367 إصابة).

وتابعت، أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 50.082 شهيد، و113.408 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م.