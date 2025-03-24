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الإثنين 24 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوات حرس الحدود تحبط عدداً من محاولات التهريب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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وجهت قوات حرس الحدود عددا من ضرباتها الناجحة للمهربين وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية؛ وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.
 نجحت  قوات حرس الحدود فى إحباط عدد من محاولات التهريب للأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة ، وضبط عدد من المهربين بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو والأقراص المخدرة قبل تهريبها لداخل البلاد، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والمعابر والمنافذ الحدودية للدولة , وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

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