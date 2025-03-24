قوات حرس الحدود تحبط عدداً من محاولات التهريب على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

وجهت قوات حرس الحدود عددا من ضرباتها الناجحة للمهربين وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية؛ وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط عدد من محاولات التهريب للأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة ، وضبط عدد من المهربين بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو والأقراص المخدرة قبل تهريبها لداخل البلاد، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والمعابر والمنافذ الحدودية للدولة , وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.