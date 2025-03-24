محافظ بني سويف يفتتح مشروعات بــ69 مليون جنيه بقطاعات التعليم والصرف الصحي

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بعض المشروعات الخدمية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم بقرى مركز بني سويف،استكمالا لبرنامج ميداني يتضمن افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية بمناسبة العيد القومي للمحافظة مارس 2025، وفي إطارخطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد.

وقد افتتح المحافظ التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية بلفيا بتكلفة إجمالية 60 مليون جينه، ونفذته شركة المقاولون العرب ضمن خطة الهيئة العامة لمياه الشرب لمد خدمة الصرف صحي للقرى، ويخدم المشروع 50 ألف نسمة بقرى بلفيا وبني حمد ضمن المشروع القومي للصرف الصحي لقرى بني سويف، في إطار الجهود التنموية التي تواصل الدولة تنفيذها.

واستمع المحافظ لعرض موجز قدمه رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة وتضمن الإشارة إلى مراحل ومكونات المشروع الذي يضم محطة رفع قدرة 150 لتر/ثانية، وشبكات إنحدار بطول بإجمالي طول 24 كم طولى وبأقطار تبدأ من 160مم حتى 700 مم، وخط طرد HDPE قطر خارجي 500مم بطول 4.7 كم متر طولي من محطة رفع بلفيا إلى محطة رفع بني عفان القائمة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تسليك الشبكة ومحاضر الاستلام والبدء في تركيب الوصلات المنزلية للربط على المشروع.

كما افتتح المحافظ مشروع مدرسة المرحوم محمود علي بطران الابتدائية المشتركة "إنشاء جديد"، والذي نفذته هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية للموقع 1884 متراً _ مساحة المبنى 504 مترات بتكلفة 9 ملايين جنيه تقريبا، وتضم 24 فصلًا دراسيًا (6 رياض أطفالا +18 ابتدائي) بجانب الملحقات التي تشمل: مصادر، كمبيوتر، مكتبة، فراغ متعدد الأغراض(تربية فنية/تربية موسيقية)، مشاهدة، مجالات، مصلى، أخصائي نفسي واجتماعي، طبيب، إدارة، غرفة شبكات، دورات مياه "بنين /بنات ذو الهمم"؛ إذ تمثل المدرسة إضافة متميزة للمنظومة التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي ،وتسهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، وتابع جانبًا من شرح المدرسين في الفصول ، فضلا عن تكريم بعض حفظ القرآن الكريم من تلاميذ المدرسة وأبناء القرية ،مقدما لهم التهنئة بحفظ كتاب الله وقرب حلول عيد الفطر المبارك، موجهًا باستمرار المتابعة لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج،بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها وتذليل كافة العقبات لتوفير المناخ المناسب لكافة أطراف وعناصر المنظومة.

ورافق المحافظ خلال الزيارة: النائب محمد رجب عضو مجلس النواب، علي يوسف رئيس مركز بني سويف، المهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية ببني سويف،أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، المهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب "نجلاء بطران _ ابنة المتبرع _بقطعة الأرض التي تم بناء المدرسة عليها بقرية تزمنت الشرقية.