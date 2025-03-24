متطوعو مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي الخيرية يُدخلون الفرحة على مستشفى بهية

شارك متطوعو مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي الخيرية في مبادرة إنسانية بمستشفى بهية، تهدف إلى إدخال السرور على قلوب المرضى خلال شهر رمضان المبارك، حيث قاموا بتوزيع كراتين من المواد الغذائية الجافة على الأمهات ومرضى المستشفى.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المؤسسة على أداء دورها المجتمعي الفعّال، ودعمها المستمر للمرأة المصرية، خاصة في الأوقات الصعبة، عبر تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى وذويهم.

كما تعكس المبادرة القيم الإنسانية النبيلة التي يرسّخها شهر رمضان، من تكافل وعطاء وتضامن.

وأعربت الأمهات عن امتنانهن وسعادتهن بهذه اللفتة الكريمة، التي ساهمت في تخفيف أعباء العلاج ومنحتهن لحظات من الأمل والفرح، مؤكدات أن هذه المبادرات تترك أثرًا إيجابيًا عميقًا في نفوسهن وتدعمهن نفسيًا خلال فترة العلاج.