الإحصاء: 20.1% زيادة في كمية الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء

أصــدر الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامـــة والإحصـــاء اليـــوم الاثنين، النشرة السـنوية لحركة الإنتـاج والتجارة الخارجية والمتــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــة عــام 2023.

واشار الجهازوالى انه من أهم مؤشرات ، انه بلغـت نسبـــة الاكتفـاء الذاتى مـن القمــح 44.6 ٪ عـام 2023 ومتوسط نصيب الفرد 158.8 كجم مقــابل 140.0 كجم عام 2022 بزيادة بلغت نسـبـتها 13.4٪ بلغــــت نسبـــة الاكتفـاء الـــذاتى مــن الأرز 95.0% عـام 2023 ومتوسط نصيب الفـرد 27.5 كجـم مقابل 26.9 كجـم عـام 2022 بزيادة بلغت نسـبـتها 2.2٪ .

واضاف الجهاز انه بلغــت نسبـة الاكتفـاء الذاتى من الخضـروات 105.4%عام 2023 ومتوسط نصيـب الفرد 83.7 كجـم مقـابـل 78.7 كجـم عام 2022 ،بزيادة بلغت نسـبـتها 6.4 ٪. بلــغت نسبـة الاكتفـاء الذاتى مـن الفاكهة 106.8٪ عـام 2023 ومتـوسـط نصيب الفـرد 65.0 كـجم مقابل 65.3 كجم عــام 2022 بانخفاض بلغت نسـبـته 0.5٪.



كما بلغــت نسبـــة الاكتفـــاء الذاتــى مــن اللحوم الحمــراء 69.4% عــام 2023 ومتوسـط نصـــيب الفــرد 7.9 كجم مقـابل 7.3 كجـم عـام 2022 بزيادة بلغت نسـبـتها 8.2٪ ويرجع ذلك الى زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء بنسبة 20.1% بلغت نسبــــة الاكتفـاء الذاتى من لحوم الدواجن والطـيور 97.8 ٪ عام 2023 ومتوســط نصـيب الفرد 14.5 كجـم مقابل 13.7 كـجـم عـام 2022 بزيادة بلغـت نسـبـتها 5.8٪ .