بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات في الأحوال الجوية وتحذيرات من طقس العيد

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات النهار.

وأضاف القياتي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه سيكون هناك كتل هوائية دافئة ستؤثر على البلاد ما يجعل هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وتابع، أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد، وحار على جنوبها، مع برودة ليلية وصباحًا على أغلب الأنحاء، مؤكدًا أن ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 32 درجة مئوية.

وأشار إلى أنه بدءًا من يوم الجمعة المقبل، ستبدأ درجات الحرارة في الانكسار تدريجيًا، ومع بداية أسبوع العيد، سيتم تسجيل انخفاض آخر في درجات الحرارة.