مياه سوهاج تعلن حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه تم عقد اجتماع مع رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم لبحث استعدادات الشركة خلال فترة العيد من خلال تواجد رؤساء قطاعات الشركة خلال 24 ساعة خلال تلك الفترة واستمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن 125 وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة.

واكد رئيس مياه سوهاج على استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا وانه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه خاصة مع تزايد استهلاك المواطنين مع اقتراب عيد الفطر المبارك لتنظيف المنازل وغسيل السجاد وكذلك عدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذى يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال مفاجئة.

واوضح الكيميائى مصطفى حفنى مدير غرفة العمليات والطوارئ انه تم يتم متابعة تشغيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى والاعطال هذا بالاضافة الى جاهزية فرق الصيانة لإصلاح جميع اعطال شبكات مياه شرب والصرف الصحي التى قد تحدث خلال تلك الفترة والتى تغطي مراكز وقري ومدن المحافظة المخدومة.

واوضح اسامة محمد العارف مدير ادارة الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.egلبحثها وحلها على الفور.