أوقاف البحر الأحمر تبدأ حملات تطهير وتعقيم المساجد استعدادا لعيد الفطر المبارك

انطلقت اليوم الإثنين بمساجد البحر الأحمر حملات التطهير والتعقيم والنظافة قبل عيد الفطر المبارك بمشاركة وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.

وقال الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن الحملات بدأت اليوم بالمساجد قبل عيد الفطر المبارك بكل مدن المحافظة من رأس غارب شمالا حتى حدرية جنوبا .

وأشار الشيخ حسام الدين محمود أمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة، إلى أن حملات التنظيف على مدار الفضيل مستمرة بمعدل ثلاث مرات كل أسبوع التنظيف الجاف بالإضافة إلى الحملة الكبرى قبل عيد الفطر، حيث شارك الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى الحملة الكبرى بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

حيث أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر استعدادها لصلاة عيد الفطر المبارك بتجهيز 199 مسجدا، و11 ساحة لاستقبال المواطنين فى جميع مدن المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أنه تم تحديد مساجد وساحات صلاة العيد، وكذلك تخصيص امام بكل مسجد واخر بديل، مؤكدا على التنسيق بين الوحدات المحلية من اعمال نظافة وتطهير حول المساجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن التنسيق مستمر بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لظهور المساجد والساحات بأفضل صورة، مضيفا أن تم وضع خطة توزيع الخطباء والأئمة على المساجد وتحضير عدد من الخطباء الاحتياطيين تحسبا لوقوع أى طارئ كما تم توفير الفرش اللازم لساحات ومساجد العيد.

وكشف أن مدينة الغردقة بها 101 مسجد وساحة يتم اقامة صلاة العيد بها، وفى مدينة راس غارب هناك 21 مسجدا و3 ساحات وسفاجا 19 مسجدا وساحة واحدة، القصير 19 مسجدا و4 ساحات، مرسى علم 9 مساجد، والشلاتين 19 مسجدا وساحة، وحلايب 11 مساجد وساحة واحدة.