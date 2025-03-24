ظهر بوجه شاحب وجسد هزيل.. تفاصيل إصابة وزير التموين السابق علي المصيلحي بسرطان الرئة

الإثنين 24/مارس/2025 - 01:32 م

فوجئ آلاف الحاضرين لحفل إفطار بمحافظة الشرقية، مسقط رأس د. علي المصيلحي وزير التموين السابق، بظهور "المصيلحي" بوجه شاحب وجسد هزيل تظهر عليه ملامح المرض بصورة بالغة، ما أثار جدلًا واسعًا بين أهالي الشرقية حول الحالة الصحية للوزير الذي تمالك نفسه بالكاد، وعبر عن امتنانه لأبناء محافظته، موضحًا أن غيابه عنهم طوال الأشهر الماضية كان بسبب خضوعه للعلاج الكيماوي في ـعقا إصابته بسرطان الرئة الذي اكتشفه منذ نحو 6 أشهر.

وقال "المصيلحي" أنه اكتشف إصابته بالمرض بالصدفة، بعد تعرضه لصداع شديد في 6 أكتوبر 2024، حيث أظهرت الفحوصات وجود ارتشاح بالمخ وإصابته بسرطان الرئة.

وأوضح أنه خضع لست جلسات من العلاج الكيماوي تحت إشراف أساتذة الأورام بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى معاناته من الأعراض الجانبية مثل الغثيان، القيء، ونقص المناعة، التي منعته من التواصل مع محبيه.

وأكد أنه بدأ حاليًا مرحلة العلاج المناعي، مضيفًا أن آخر الفحوصات أظهرت اختفاء الورم من الرئة.