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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ البحيرة: تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 1.4 مليار جنيه بالخطة الاستثمارية

الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
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أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الخطة الاستثمارية هذا العام تستهدف تطوير مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة المراكز والمدن لتلبية تطلعات أبناء المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأصدر المكتب الاعلامي لمحافظة البحيرة انفوجراف يوضح الخطة الاستثمارية الطموحة للعام المالي 2024/2025، والتي تتضمن تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 1.4 مليار جنيه، في قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جهود التنمية في المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبناء البحيرة.

وتشمل الخطة مشروعات في عدة قطاعات حيوية مثل النقل والطرق، التنمية الحضرية والريفية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى مشروعات استراتيجية مثل تطوير ميناء الصيد في رشيد وإنشاء مواقف سيارات جديدة لتحسين حركة النقل والمواصلات في المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
 

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