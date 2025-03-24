أجواء رمضانية مميزة تضيء سماء المدن الجامعية بجامعة أسيوط

نظمت إدارة المدن الجامعية بجامعة أسبيوط فعالية إفطار وسهرة رمضانية جمعت بين قيادات المدن الجامعية، والعاملين بها، والطلاب المتميزين علميًا والمشاركين في الأنشطة الطلابية، وذلك في أجواء تعكس روح التلاحم والتآخي بين أفراد المجتمع الجامعي.

شارك في الفعالية الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور عدد من قيادات وإدارات المدن الجامعية، من بينهم محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، وعرفة أبو العلا، استشاري الإدارة العامة للمدن الجامعية، وعماد محمد سيد، مدير المدن الجامعية، وعبير عويس، وكيلة المدن الجامعية للطالبات، إلى جانب الدكتور علي حسين، مدير مركز نظم المعلومات، وغريب خيري، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وعلاء أمين، مدير نادي العاملين، وعدد من رؤساء الوحدات.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، أن تنظيم الفعاليات الرمضانية يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز روح التعاون والإخاء بين أفرادها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأنشطة تسهم في بناء بيئة جامعية داعمة تعزز القيم الإنسانية والاجتماعية.

كما أوضح أن السهرة الرمضانية التي نظمها قطاع المدن الجامعية تمثل فرصة لتوطيد العلاقات بين العاملين والطلاب، وتعزيز التواصل بينهم، بما يسهم في خلق بيئة جامعية أكثر ترابطًا.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبدالمولى عن سعادته بالمشاركة في الفعالية، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعزز الروابط الودية بين الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مما ينعكس إيجابيًا على الأجواء الجامعية.

كما أشار محمود عنتر، إلى أن الحدث يعكس اهتمام الجامعة بدعم العلاقة بين الطلاب والإدارة الجامعية، وتعزيز روح الإخاء والتعاون بين الجميع.