ضبط 11 طن و500 كيلو ملح طعام ومكرونة مجهولة المصدر بالشرقية

شَن قطاع جنوب الشرقية حملة تموينية برئاسة عاطف عراقي رئيس القطاع وعادل عبد العزيز المفتش بالقطاع بدائرة مركز بلبيس ، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 طن ملح طعام مجهول المصدر وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5456 جنح بلبيس .

كما تم ضبط طن و 500 كيلو مكرونة مجهولة المصدر بمحل للمواد الغذائية وتم تحرير محضر برقم 4895 و 4896 جنح بلبيس.

وتم تحرير المحاضر الأتية لعدم الإعلان عن أسعار ( 4897 /4898 /4899 /4900 / 5458 / 5459 ) جنح بلبيس.

كما تم تحرير المحاضر الاتية ( 4901 /4902 /4903 /4904 / 5456 ) جنح بلبيس ضد تجار تموينين لعدم ممارسة النشاط.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.