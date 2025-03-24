مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بينهم أساتذة جامعة فى حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 11 آخرين بينهم أساتذة بإحدى الجامعات الخاصة، بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك نتيجة حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تابعة للجامعة وأخرى نقل ثقيل «تريللا»، على طريق جمصة الدولي، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تابعة لإحدى الجامعات الخاصة وأخرى نقل ثقيل «تريللا»، على طريق جمصة الدولي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى أيمن شفيق عبدالمجيد، 46 سنة، بعد إصابته بنزيف بالمخ وكسر بالضلوع وكسر مضاعف بالقدم اليمنى.

فيما أصيب كل من: الدكتورة منى أحمد على قطري، 26 سنة، معيدة بالجامعة، بجرح قطعي بالوجه، والدكتور أشرف حافظ رمضان، 60 سنة، أستاذ عظام بكلية العلاج الطبيعي، بإصابة في الرأس وسحجات متفرقة، والدكتور هيثم محمد بسيوني، 45 سنة، بجرح في بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، والدكتور كريم إبراهيم سعفان، 38 سنة، وكيل جامعة حورس وأستاذ عظام، بكدمة بالظهر واشتباه كسر بالعمود الفقري، والدكتور أحمد ممدوح توفيق، 33 سنة، مدرس علاج طبيعي، باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

كما أصيب محمد صبحي شعبان، 33 سنة، سائق، بجرح قطعي بالشفاه السفلى واشتباه كسر باليد اليسرى، والدكتور عبدالرازق عبدالهادي مصيلحي، 58 سنة، مدرس باطنة، بآلام بالظهر واشتباه كسر بالضلوع، وعمرو محمد إبراهيم، 40 سنة، بإصابة بالساق اليسرى وكدمات وسحجات، ومحمد أحمد قاسم، 45 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عبدالعزيز حسن، 38 سنة، القاهرة، سائق الميكروباص، بسحجات وكدمات، وأحمد محمد أحمد، 27 سنة، مدرس مساعد بكلية التجارة بجامعة حورس، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وجرى نقل الجثة للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.