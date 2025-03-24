اتحاد الكرة يعلن تأجيل عدد من جولات دوري الكرة النسائية بسبب المنتخب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل عدد من جولات دوري الكرة النسائية، حيث أرسل الاتحاد خطابات للأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية لإخطارهم بتأجيل البطولة من الأسبوع السادس حتى الأسبوع التاسع، بسبب ارتباطات المنتخب الوطني للسيدات بمباراتين وديتين أمام الأردن الشهر المقبل.

وكان قد أعلن الكابتن أحمد رمضان، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية قائمة اللاعبات اللاتي تم اختيارهن لمواجهة الأردن وديًا، يومي 4 و8 أبريل المقبل، استعدادًا لمنتخب غانا في الدور الأخير لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان قد تأهل المنتخب الوطني للكرة النسائية، للدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، رغم تعادله مع نظيره الرواندي (2 – 2) فبراير الماضي في المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وأدارها طاقم سنغالي بقيادة ميريت فال.

واستفاد منتخب الكرة النسائية المصري من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (1 – 0) ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الغاني في المرحلة القادمة للتصفيات.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بمصر يوم 20 أكتوبر المقبل والعودة بغانا يوم 28 من الشهر ذاته.