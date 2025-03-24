7 معلومات عن مباراة المصري والبنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

يلتقي مساء اليوم الاثنين فريقي المصري والبنك الأهلي في مواجهة قوية باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر فى نسختها الثالثة.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي

تنطلق مباراة فريقي المصري والبنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين فى استاد الجيش ببرج العرب في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات، في كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة للمباراة

وتذاع مباراة المصري والبنك الاهلي التي سيتم إقامتها اليوم الاثنين عبر قناة اون تايم سبورت 2

أخر مباراة للفريقين :

ويبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الأولى مع غزل المحلة بهدف لمثله، وبذات النتيجة تعادل المصري مع زد.

غيابات المصري البورسعيدي

ويدخل المصري تحت قيادة التونسي أنيس بوجلبان مباراة الليلة مفتقداً عدداً من لاعبيه، يأتي على رأسهم " خالد صبحي وأحمد عيد والبنيني سامادو أتدجيكو"، بالإضافة إلى عدد آخر لم يتضح موقفهم النهائي من اللقاء بسبب تعرضهم لإصابات عضلية.

نقاط فريقي المصري والبنك الأهلي

ويحتل فريق البنك الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل ونفس الرصيد لفريق غزل المحلة صاحب المركز الثاني يليهما المصري البورسعيدي في المركز الثالث بنقطة وحيدة ثم زد بنفس الرصيد.

قرعة كأس عاصمة مصر

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

جوائز عاصمة مصر

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى ناد يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، وستكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون.