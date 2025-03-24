تذبذب أسعار الذهب في مصر والجرام يسجل 4280 جنيها

شهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم الاثنين ليتحرك بشكل عرضي وذلك في ظل التحركات الضعيفة للذهب العالمي مع بداية الأسبوع، وذلك في أعقاب ارتفاع قياسي للذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي

افتتح الذهب المحلي عيار 21 تداول اليوم الاثنين عند المستوى 4285 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 4280 جنيه للجرام، وذلك بعد أن استقرت التداول خلال جلسة الأمس عند 4280 جنيه للجرام.

التداولات العرضية اليوم في سعر الذهب المحلي تأتي بعد أن ارتفع بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 4305 جنيه للجرام، ولكنه أغلق تداولات الأسبوع تحت المستوى 4300 جنيه للجرام بسبب عمليات جني الأرباح.

من جهة أخرى يشهد سعر الذهب العالمي تداولات عرضية مع بداية أسبوع التداول وهو الأمر الذي ساعد على تذبذب سعر الذهب المحلي اليوم منذ كونه يتبع تحركات السعر العالمي بشكل أساسي باعتباره المؤثر على تسعير الذهب حاليا.

هذا ويشهد المعروض من الذهب المحلي ارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة مع الطلب بسبب ارتفاع سعر الذهب بالقرب من مستويات قياسية، مما يزيد من قيام المواطنين من بيع الذهب للاستفادة من السعر المرتفع، في الوقت الذي يشهد فيه الطلب تراجع.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



شهد الذهب العالمي تحركات طفيفة خلال جلسة اليوم في ظل انتظار الأسواق لمزيد من الأحداث قبل أن يستكمل الذهب تحركات، يأتي هذ بعد أن ارتفع المعدن النفيس وسجل اعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي.

تحرك سعر الذهب المحلي بشكل عرضي خلال تداولات اليوم وذلك في ظل التحركات الطفيفة في سعر الذهب العالمي، قد شهد الذهب المحلي ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية ليسجل خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى تاريخي.

تسببت عمليات البيع لجني الأرباح نهاية الأسبوع الماضي في تراجع سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولار للأونصة، ليصل إلى المستوى 3000 دولار للأونصة ولكن السعر تمكن من الاغلاق فوق هذا المستوى ليستمر في التداول فوق المستوى 3000 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من فرص الصعود وإعادة اختبار قمته السعرية الأخيرة.

أما عن السعر المحلي:



أغلق الذهب المحلي عيار 21 تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 4300 جنيه للجرام وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي عند 4305 جينه للجرام، والآن يتداول السعر حول المستوى 4280 جنيه للجرام بهدف تجميع الزخم الكافي وانتظار محرك جديد للأحداث لتحديد التحرك القادم.