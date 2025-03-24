السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس يقدم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

قدم السفير الألماني الجديد لدى مصر، يورجن شولتس، أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في القاهرة اليوم.

وأكد السفير شولتس في تصريحاته على أهمية العلاقات المصرية الألمانية، مشيراً إلى أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا لألمانيا في مجالات السياسة الخارجية، الاقتصاد، الثقافة، والعلوم.

كما أعرب شولتس عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ويتمتع السفير شولتس بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل مناصب دبلوماسية في سفارات ألمانيا في أنقرة ونيويورك، كما تولى عدة مناصب مهمة ضمن السلك الدبلوماسي الألماني.

وقد زار مؤخرًا شمال سيناء، حيث تفقد الأوضاع في العريش ومعبر رفح، وناقش سبل التخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة مع الجهات المحلية ومنظمات الإغاثة.

وأشاد السفير الألماني بجهود مصر المستمرة في تقديم الدعم الإنساني لسكان غزة وتسهيل المساعدات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

يُذكر أن السفير شولتس حاصل على شهادة في الاقتصاد من جامعة رور في بوخوم بألمانيا، ويهتم بالموسيقى الكلاسيكية، الرياضة، والأدب المعاصر.

وأكد السفير يورجن شولتس في ختام تصريحاته على استعداده للعمل على تعزيز الشراكة المصرية الألمانية بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.