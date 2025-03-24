سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بمصر تقدم أوراق اعتمادها إلى الرئيس السيسي

أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن السفيرة أنجلينا آيخهورست، الرئيسة الجديدة لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مراسم أقيمت في القاهرة اليوم.

وأعربت السفيرة آيخهورست عن فخرها بتولي هذا المنصب، قائلة: "يشرفني أن أخدم كسفيرة للاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، وأتقدم بأحرّ تحياتي واحترامي العميق لشعب مصر. إن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان وثيقان، يتمتعان بصداقة راسخة وعلاقات قوية في ظل تحديات جيوسياسية جسيمة.

وقالت آيخهورست أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، والمستثمر الأجنبي المباشر الأول فيها. نعمل معًا على إيجاد حلول دائمة للمنطقة".

وأضافت آيخهورست"أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا المصريين في الحكومة والمجتمع، نساءً ورجالًا، شبابًا وأصغر سنًا، في جميع أنحاء البلاد. مع شركائنا وأصدقائنا في جامعة الدول العربية، سنعزز تعاوننا في مواجهة التحديات الاستراتيجية المشتركة".

وتتمتع السفيرة آيخهورست بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغلت منصب سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان من عام 2011 إلى عام 2015، كما عملت في سوريا والأردن. ومنذ عام 2015، تولت منصب المديرة ثم المديرة التنفيذية لأوروبا في هيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، حيث تعاونت عن كثب مع الممثلين الساميين للاتحاد الأوروبي، آشتون، وموجيريني، وبوريل.

كما كانت كبيرة المفاوضين في حوار بلجراد - بريشتينا بين عامي 2015 و2019، وساهمت منذ عام 2018 في معالجة القضية القبرصية ونهج الاتحاد الأوروبي تجاه شرق البحر الأبيض المتوسط. وتعد آيخهورست من أبرز الشخصيات الدبلوماسية الأوروبية، حيث بدأت مسيرتها منذ انطلاق عملية برشلونة في نوفمبر 1995.

وتحمل السفيرة آيخهورست الجنسية الهولندية، وهي حاصلة على شهادات في القانون الدولي والشؤون السياسية والأدب العربي، وتتحدث عدة لغات تشمل الهولندية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، والعربية.

وكانت قد قدمت سفيرة الاتحاد الأوروبي المعينة لدى جمهورية مصر العربية، أنجلينا أيخهورست، نوفمبر الماضي نسخة من خطاب اعتمادها إلى وزارة الخارجية المصرية، على أن تباشر مهامها رسميا اعتبارا من اليوم بعد أن تقدمت بأوراق اعتمادها للرئيس عبد الفتاح السيسي.