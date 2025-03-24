وزير الزراعة يبحث مع رئيس "ميفاك" زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع د مجدى السيد رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك مصر وبحث معه زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية وتوطين تكنولوجيا صناعتها في مصر والتصدير للخارج.

جاء ذلك بحضور د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد سعد مدير معهد الامصال واللقاحات البيطرية والدكتور أحمد القاضي المدير التنفيذي للشركة

وخلال الاجتماع أكد وزير الزراعة ، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين تكنولوجيا الصناعات في مصر التي يتم استيرداها من الخارج، مشيرا إلى ان ذلك يسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وجلب العملة الأجنبية وتخفيض فاتورة الاستيراد مع توفير فرص عمل.

وأكد "فاروق" أهمية حصر كافة اللقاحات البيطرية التي تستخدم في مصر، ووضع دراسة متكاملة للقاحات الممكن توطينها، والتوسع في صناعتها.



وأضاف، أن الدولة تدعم القطاع الخاص وتوفر له كافة التسهيلات وتسعى لازالة كافة العقبات التى تواجه مشيدا بجهود شركة ميفاك في إنتاج وتوطين صناعة تكنولوجيا اللقاحات البيطرية والتى تعتبر احد أهم دعائم تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والحفاظ عليها من الأمراض والاوبئة.

من ناحيته استعرض د مجدى السيد حجم إنتاج ميفاك وهي شركة مصرية باستثمارات مصرية – أمريكية – عربية تتجاوز 5 مليار جنيه مصري، وبين المساهمين الدوليين فيها الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وشركاء من الولايات المتحدة الامريكية.

تأسست عام 2008 وتم افتتاحها رسمياً في عام 2011. حيث نجحت الشركة في تطوير وتصنيع وإنتاج أكثر من 77 لقاحاً مختلفاً للثروة الحيوانية، لحماية الحيوانات من أخطر الأمراض الوبائية.

وأضاف "السيد" ان مصانع الشركة تعمل من خلال أكثر من 4 خطوط إنتاج للقاحات المختلفة، بطاقة إنتاجية تفوق 4 مليارات جرعة حتى عام 2024.

وبصدد تشغيل خطوط إنتاج إضافية لنصل إلى 12 مليار جرعة خلال عام 2025 - 2026، لتلبية احتياجات التصدير، حيث نجحت في التسجيل والبيع لأكثر من 40 دولة في أفريقيا و الشرق الأوسط و أسيا و شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وتحتل المركز الأول في صادرات اللقاحات البيطرية بمصر وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ،ومن المتوقع وصولها الى أكثر من 60 دولة بنهاية الجاري مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم قريبا بإفتتاح المصنع الجديد في منطقة الصالحية بالتعاون مع عدد من المساهمين المحليين والدوليين في إطار خطتها المستقبلية للتوسع في انتاج الامصال واللقاحات البيطرية.

وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير، بإعداد برتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وشركة ميفاك كما وجه الوزير بزيادة الحصة التصديرية للشركة إلى أفريقيا في اطار خطة الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال انتاج اللقاحات البيطرية.

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