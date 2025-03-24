الكرملين عن مفاوضات الرياض: تفاهم مشترك بشأن الاستعداد لتسوية بأوكرانيا

بينما تستمر المحادثات في الرياض بين الوفدين الأمريكي والروسي منذ أكثر من ساعتين، أكد الكرملين أن هناك تفاهم مشترك مع أمريكا بشأن الاستعداد لتسوية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميترى بيسكوف اليوم الإثنين إن لدى موسكو وواشطن الرغبة بحل الأزمة الأوكرانية.

كما شدد على أن "مبادرة التهدئة في البحر الأسود تشكل الموضوع الرئيسي للمباحثات مع الجانب الأمريكي". وأوضح أن "المفاوضات جارية بشأن القضايا الفنية".

إلى ذلك، شدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يغير أمره بعدم استهداف البنية التحتية للطاقة رغم من انتهاكات كييف.

وأضاف أن القوات الروسية مستمرة في تنفذ أوامر بوتينبعدم ضرب منشآت الطاقة الأوكرانيةعلى عكس القوات الأوكرانية.

أتى ذلك، بينما تتواصل المفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة منذ ساعتين تقريبًا.

كما أضاف أنه "من غير المعروف بعد متى سينتهي الاجتماع، فما زالت الفرق تجري مشاورات".