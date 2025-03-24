القاصد يعقد اجتماع لجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية "أون لاين"

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، لجنة قبول التبرعات والهدايا online عبر المنصات الإجتماعات الإلكترونية بمشاركة أعضاء اللجنة .

بدا الدكتور أحمد القاصد الإجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بالعشر الأواخر من رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك ، داعيًا الله يعيد هذا الشهر الفضيل والأيام المباركة علي مصر وشعبها باليمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقامت اللجنة خلال انعقادها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة ،والمعتمد محضرها في مجلس الجامعة السابق.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، علي أن اللجنة وافقت علي قبول التبرعات ببعض الأجهزة والمستلزمات الطبية المقدمة إلي المستشفيات الجامعية ،ومعهد الأورام ،وكلية طب الأسنان من بعض الشركات وأعضاء هيئة التدريس وفاعلي الخير.

وأضاف الدكتور أحمد القاصد، أنه تم قبول الهدايا المقدمة إلي كليات ،العلوم والهندسة والزراعة ،والحاسبات والمعلومات من العمداء وبعض أعضاء هيئة التدريس ، كماتم قبول الهدايا المقدمة إلي الإدارة العامة للمكتبات .

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للمتبرعين علي حرصهم علي المساهمة في تنفيذ رسالة الجامعة في خدمة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.