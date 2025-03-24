أنطوان بو نجم يزور مدرسة مار يوسف في قرنة شهوان

زار راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة، أنطوان بو نجم، مدرسة مار يوسف في قرنة شهوان، حيث قام بجولته السنويّة التي استمرت لمدة يومين

شملت الجولة زيارة جميع أقسام المدرسة، والتقى خلالها مع جميع العاملين في المدرسة من إداريين وموظّفين، بالإضافة إلى لقاءاته مع رؤساء الأقسام والتلامذة.

توجت الزيارة بقداس احتفالي بمناسبة عيد مار يوسف، شفيع المدرسة، ترأسه المطران وعاونه في الاحتفال كل من النائب العام المونسنيور شربل غصوب، المسؤول عن الإدارة العامّة في مدارس الأبرشيّة، رئيس المدرسة المونسنيور شادي بو حبيب، نائب الرئيس الخوري شربل الخراط، وأمين عام المدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، إلى جانب عدد من الكهنة العاملين في المدرسة، بحضور ومشاركة أسرة المدرسة من أساتذة وإداريين وموظفين.

في عظته، شدّد المطران على أهمية الصمت الذي عاشه مار يوسف، مستمعًا إلى كلمة الله وعاملًا بإرادته.

وأوضح أن مار يوسف يمثل صورة العامل المخلص الذي يعمل في الخفاء، ويضع الآخرين في المقدمة دائمًا، مؤكّدًا أن شخصيته تجسد التواضع والإصرار على تحمل المسؤولية

كما تحدث عن يوسف الحارس الذي كان يحرص على حماية الطفل يسوع والعذراء مريم، موضحًا أن محبته وطاعته لله جعلته مستعدًا بكل شجاعة لمواجهة تحديات الحياة، بما في ذلك صعوبات رحلات الحجّ.

في ختام كلمته، دعا المؤمنين لأن يكونوا حراسًا ليسوع ومريم من خلال الحفاظ على القيم في الأسرة والمدرسة، التي تلعب دورًا أساسيًا في غرس هذه القيم في الأجيال القادمة، كما هنأ أسرة المدرسة بمناسبة عيد مار يوسف.

بعد القداس، كرّمت المدرسة أربعة من الأساتذة والموظفين الذين أمضوا 25 عامًا في خدمة التربية والتعليم، تعبيرًا عن تقديرها لجهودهم المخلصة.