جولات مفاجئة.. محافظ دمياط يتفقد معرض أهلا رمضان ومكتب البريد

واصل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته الصباحية، بتفقد معرض "أهلاً رمضان" بمدينة دمياط، الذى تم افتتاحه قبل بداية شهر رمضان المبارك فى إطار توجيهات الدولة بتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في زيارة مفاجئة ميدانية سيرا على الأقدام

وتابع الدكتور أيمن الشهابى، موقف توافر السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة والاعلان عنها أمام المواطنين.

كما تابع محافظ دمياط، مع سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، موقف أعمال رد الشىء لأصله بطريق كورنيش النيل بمقابل المعرض وذلك لترميم الطريق بعد تنفيذ أعمال الحفر لإصلاح كسر خط الصرف الصحي بالمنطقة، حيث أكد على التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لاستكمال الخطة .

وعلى جانب آخر، تفقد المحافظ مركز الخدمات البريدية الرئيسى بمدينة دمياط، وتابع سير العمل به وخطة المركز للتيسير على المواطنين و كبار السن، خلال تلقيهم الخدمات التى يقدمها المركز وأيضاً لاستعداد لصرف المعاشات التى ستبدأ اعتبارًا من الغد ، كما حرص خلال الزيارة على التواصل مع المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم بشكل عام داخل المحافظة، وتلقى طلباتهم والتعرف على شكواهم والعمل على تلبيتها.

كما تفقد محافظ دمياط رصف طريق شطا في دمياط كما تابع الأعمال الجارية لرصف الطريق بالأسفلت، وأكد ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ و الالتزام بالمواصفات المقررة، وناقش كذلك موقف تنفيذ أعمال الزراعة بالطريق ، حيث أكد تنفيذ زراعات النخيل باعتبارها الأنسب مع طبيعة الطريق.

هذا ويشار إلى أن طريق شطا يشهد أعمال تطوير شامل بدايةً من نقطة التقاء المدخل مع الطريق الدولى الساحلي بطول ٢٨٠٠ متر طولى ليصبح كل اتجاه ٣ حارات مرورية بعرض ٣.٣ متر للحارة الواحدة باجمالى ١٠.٧ متر للاتجاه الواحد