"جيروزاليم بوست": مغادرة 70 فلسطينيًا من سكان غزة إلى وجهة أوروبية

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مغادرة 70 فلسطينيًا من سكان قطاع غزة إلى وجهة أوروبية غير معلنة، مستفيدين من امتلاكهم جنسيات أجنبية أو روابط عائلية في الخارج.

وأوضحت الصحيفة أن عملية الإجلاء تمت عبر مطار رامون في جنوب إسرائيل، على متن طائرة عسكرية رومانية.

وقدمت إسرائيل هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من "سياسة الهجرة" التي تنتهجها، وهي استراتيجية سبق أن اقترحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتهجير سكان غزة، قبل أن يتم التراجع عنها رسميًا.

تزامن هذا الترحيل مع تصعيد عسكري واسع شنته قوات الاحتلال، حيث أسفرت الهجمات المكثفة على القطاع عن استشهاد مئات الفلسطينيين خلال أيام قليلة. وفي هذا السياق، صرّح وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلًا: "نعمل بكل الوسائل لتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي، وسنسمح لأي فلسطيني يرغب في مغادرة غزة بالانتقال إلى دولة ثالثة."

وبالتوازي مع ذلك، أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إنشاء إدارة خاصة تحت إشراف وزارة الحرب، مكلفة بتنظيم عمليات ترحيل الفلسطينيين الراغبين في المغادرة.

ووفقًا للصحيفة العبرية، ستتولى هذه الإدارة تنسيق عمليات النقل بوسائل جوية وبرية وبحرية، بالتعاون مع منظمات دولية، ضمن مخطط ممنهج لتفريغ القطاع من سكانه.