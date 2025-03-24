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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل شخصين أصيبا في حادث تصادم سيارتين ملاكي إلى مستشفى الفيوم العام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بعد بوابات تحصيل الرسوم، ووجود مصابين.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالإنتقال والفحص تبين إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره على السيارتين فاصطدما ببعضهم مما تسبب في إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيق.

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