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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري في مواجهة قوية مع البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يواجه النادي المصري البورسعيدي نظيره فريق البنك الاهلي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وسيتم إقامة المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا.

وكانت قد آخر مباراة للمصري البورسعيدي أمام فريق زد في بطولة كأس عاصمة مصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحرص التونسي أنيس بوجلبان على تحفيز لاعبيه قبل اللقاء المرتقب لحصد الفوز على البنك الأهلي، وتحقيق الفوز، خاصة أن البنك الأهلي كان أقصى المصري قبل أسابيع قليلة من دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المصري البنك الأهلي كأس عاصمة مصر