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الإثنين 24 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كشف ملابسات تداول منشور على فيس بوك حول تعدى أشخاص على آخر بالجيزة

المتهمين
المتهمين
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تمكن جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام ( عدد من الأشخاص ) بالتعدى على آخر وأنجاله بالضرب بدائرة قسم شرطة ‎الطالبية ‎بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ‎#الطالبية بالجيزة من طرف أول (أحد الأشخاص وأنجاله " ثلاثة طلاب مصابين بإصابات سطحية بالجسم"  – جميعهم مقيمين بدائرة القسم ) بتضررهم من طرف ثان ( 5 أشخاص من بينهم " طالبة " – مقيمين بدائرة القسم ) لتوجههم للعقار سكنهم والإعتداء عليهم لإعتقادهم قيام أحد أنجال المبلغ (طالب من الطرف الأول ) برشق ( الطالبة من الطرف الثانى ) بكيس مياه حال تواجدها داخل أحد المدارس الكائنة بدائرة القسم ، فحدثت بينهم مشاجرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

5 أشخاص أجهزة وزارة الداخلية ب الاعتداء على بالجيزة