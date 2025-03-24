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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء  دمياط،  خلال 24 ساعة الماضية عدد  8 سفن  ، بينما غادر عدد 8 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها السفينة  (  EDFU ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 65000 طن من القمح لصالح القطاع العام  حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36955 طن تشمل : 5708 طن يوريا و 1120 طن أسمنت معبأ و 1600 طن علف بنجر و 28527 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39099 طن تشمل : 4740 طن ذرة و 5038 طن قمح و 877 طن خشب زان و 4482 طن حديد و 10362 طن فول و 13200 طن فول صويا و 400 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1208 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3723 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118604 طنًا ،  بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 65320 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1331 طن قمح متجه إلى صوامع  اسيوط ، و عدد 8 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 5480 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابة ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5532 حركة .

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