ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها السفينة ( EDFU ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 65000 طن من القمح لصالح القطاع العام حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36955 طن تشمل : 5708 طن يوريا و 1120 طن أسمنت معبأ و 1600 طن علف بنجر و 28527 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39099 طن تشمل : 4740 طن ذرة و 5038 طن قمح و 877 طن خشب زان و 4482 طن حديد و 10362 طن فول و 13200 طن فول صويا و 400 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1208 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3723 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118604 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 65320 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1331 طن قمح متجه إلى صوامع اسيوط ، و عدد 8 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 5480 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5532 حركة .