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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة هواتف المواطنين بقصر النيل

ارشيفية
ارشيفية
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سقط فى قبصة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى لقيامه بسرقة هواتف المواطنين بدائرة قسم شرطة قصر النيل .

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان “لأحدهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما سيئا النية "تم ضبطهما"، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهوتف المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بإستخدام دراجة نارية بأسلوب الخطف بسرقة هواتف المواطنين هزة تشكيل عصابي دراجة نارية بدون لوحات