سقوط تشكيل عصابى لسرقة هواتف المواطنين بقصر النيل

سقط فى قبصة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى لقيامه بسرقة هواتف المواطنين بدائرة قسم شرطة قصر النيل .

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان “لأحدهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما سيئا النية "تم ضبطهما"، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهوتف المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.