القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المبانى تحت الإنشاء بالقاهرة

القت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى لسرقتهم المبانى تحت الإنشاء .

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم (كمية من الأسلاك الكهربائية وزنت 150 كيلو جرام "مجهولة المصدر").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات واقعة سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .