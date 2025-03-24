اجتماع رؤساء الطوائف المسيحية في بغداد لمناقشة القضايا المشتركة وتعزيز التعاون

عُقد يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025 اجتماعٌ موسع لرؤساء الطوائف المسيحية في العاصمة العراقية بغداد، حيث جمع ممثلي مختلف الطوائف المسيحية في العراق لمناقشة القضايا المشتركة التي تواجه مجتمعهم.

وفي الاجتماع، تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الطوائف المسيحية في العراق، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي يواجهها المجتمع المسيحي، مثل قضايا الهجرة، والتأثيرات الأمنية، والحفاظ على التراث الديني والثقافي.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الحوار بين الأديان وتعميق التفاهم بين مختلف الطوائف والمجتمعات في العراق بشكل عام، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

هذا وقد شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات الدينية البارزة، وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات المستقبلية لتعزيز الوحدة بين الطوائف المسيحية في بغداد والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي في العراق.