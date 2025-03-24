جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا

نظمت كلية التربية، بجامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تنمية المهارات الحياتية للاستخدام الآمن للتكنولوجيا"، بمدرسة جبل مريم، بمشاركة 30 طالبًا وطالبة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوعية الرقمية، مشيرًا إلى أن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا أصبح ضرورة في ظل التطور السريع للوسائل الرقمية.

كما شدد على أهمية تثقيف الطلاب حول أساليب الاحتيال الإلكتروني المختلفة، وضرورة تعزيز وعيهم بحماية بياناتهم الشخصية، وتجنب التعامل مع العروض المشبوهة أو مشاركة المعلومات الحساسة عبر الإنترنت.

عُقد البرنامج التدريبي تحت إشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وقامت بإلقاء المحاضرة الدكتورة إسراء حسام عمر، مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

تناولت المحاضرة التعريف بمفهوم الاحتيال الإلكتروني، وأشكاله المختلفة، مثل انتحال الشخصية، الاحتيال التجاري، الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاحتيال الخيري.

كما تم شرح كيفية حماية الحسابات الإلكترونية من الاختراق عبر تفعيل المصادقة الإلكترونية، تحديث البرامج والأجهزة، والتعامل بحذر مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، إضافة إلى أهمية التثقيف الذاتي في تعزيز الأمن الرقمي.

ناقش البرنامج كذلك آليات الإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني من خلال التوجه إلى وحدة جرائم الإنترنت بمراكز الشرطة، والاستشارة القانونية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستخدمين.

كما تم تسليط الضوء على أهمية حماية الأطفال عند استخدام الإنترنت، وتعليمهم عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو التعامل مع الغرباء إلكترونيًا.

وفي ختام البرنامج، أكدت الجامعة، استمرار تنظيم مثل هذه الدورات التوعوية التي تسهم في نشر الثقافة الرقمية بين الطلاب والمجتمع، وذلك تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.