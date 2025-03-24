رئيس جامعة قناة السويس يشيد بجهود العاملين بالمدن الجامعية بحفل تكريم المحالين للمعاش

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن العاملين بالمدن الجامعية يمثلون ركيزة أساسية في منظومة الدعم الطلابي، حيث يبذلون جهدًا دؤوبًا لضمان راحة الطلاب وتوفير بيئة معيشية آمنة ومستقرة لهم.

جاء ذلك تعليقاً من الدكتور رئيس الجامعة على حفل تكريم العاملين المحالين للمعاش من المدن الجامعية، والذي نظمته الإدارة العامة للمدن الجامعية، بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء الحفل تحت إشراف الدكتور إبراهيم حجاب المشرف العام على المدن الجامعية الأستاذ هشام عام، مدير عام الإدارة العامة، والأستاذة نجلاء عثمان، مدير مدينة الطالبات، بحضور القيادات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لسنوات العطاء والإخلاص في العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تنسى أبناءها الذين أسهموا في تقديم خدمات متميزة لطلابها.

وأضاف أن المكرمين تركوا بصمة واضحة في تطوير المدن الجامعية، مؤكدًا أن هذا التكريم هو تعبير بسيط عن امتنان الجامعة لجهودهم الكبيرة.

ومن جانبه، توجه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالشكر والتقدير للمكرمين، متمنيًا لهم حياة سعيدة بعد التقاعد، ومؤكدًا أن الجامعة ستظل بيتهم الذي يرحب بهم دائمًا.

وأشار إلى أن تكريمهم يأتي في إطار حرص الجامعة على تقدير كوادرها التي ساهمت في تقديم خدمات متميزة للطلاب.

وشمل التكريم العاملين المحالين للمعاش من مختلف المدن الجامعية، حيث ضمت قائمة المكرمين من مدينة الطلبة: حسام عباس الكوش، محمد كامل عبد الجواد، عبدالله أحمد علي، سامي عبد العال الصادق، وجمال محمد إبراهيم.

ومن مدينة الطالبات: عيسى خليل الصغير، أمال علي سليمان، وكريمة السيد إبراهيم.

كما تم تكريم العاملين بمدينة الإسكان الخارجي: مصباح سليمان عبدالسلام، وعبد المغني زكريا عبد الجليل.

وجاء حفل التكريم على هامش حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الإدارة العامة للمدن الجامعية، بحضور قيادات الجامعة، في أجواء من الود والتقدير للجهود التي بذلها المكرمون على مدار سنوات خدمتهم. وفي ختام الحفل، أعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مشيدين بروح التقدير والاحترام التي تحرص عليها الجامعة تجاه العاملين بها.