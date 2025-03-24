بالفيديو.. مجلس الوزراء: التنسيق لتوفير احتياجات الدولة من الكهرباء خلال فصل الصيف

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة يتابع بصورة دورية الجهود المبذولة لتوفير احتياجات الدولة من الكهرباء خلال فصل الصيف، معقبًا: "وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارتي البترول والمالية يتم التحرك على أكثر من محور لتوفير احتياجات الصيف".

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجرى التنسيق لدراسة احتياجات محطات الكهرباء التقليدية والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة خلال شهور الصيف ومتابعة جهود الربط الكهربائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة على رأسها المملكة العربية السعودية، بجانب توفير الأراضي والعمل على سرعة تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تنفذ مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر من أجل استيعاب أي زيادة طارئة خلال فصل الصيف، منوهًا بأن الدولة تسعى إلى التحول إلى مركز أساسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوفر كل المزايا والإمكانيات لإقامة هذه المشروعات.