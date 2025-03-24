محافظ دمياط يتفقد طريق شطا

استهل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته الصباحية لهذا اليوم، بمتابعة تطورات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير ورصف طريق شطا بمدخل المحافظة .

حيث ناقش الدكتور أيمن الشهابى، الموقف الخاص بالدورنات ومدى تطابقها مع الاشتراطات والمعايير المحددة وكذا خطة تخطيط حارتى الطريق وتوزيع العواكس والإشارات المرورية ومطبات التهدئه ببداية الطريق، وذلك لتطبيق أعلى معايير السلامة .

كما تابع محافظ دمياط الأعمال الجارية لرصف الطريق بالأسفلت، وأكد ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالمواصفات المقررة، وناقش كذلك موقف تنفيذ أعمال الزراعة بالطريق، حيث أكد على تنفيذ زراعات النخيل باعتبارها الأنسب مع طبيعة الطريق .

ويشار إلى أن طريق شطا يشهد أعمال تطوير شامل بدايةً من نقطة التقاء المدخل مع الطريق الدولى الساحلي بطول ٢٨٠٠ متر طولى ليصبح كل اتجاه ٣ حارات مرورية بعرض ٣.٣ متر للحارة الواحدة باجمالى ١٠.٧ متر للاتجاه الواحد، بالإضافة إلى حارة خدمة بعرض ٣.٥ متر بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد وإنشاء أرصفة، علاوة على إنشاء جزيرة وسطى ليصبح العرض الكلى ٣٠ متر وعمل الاعمدة الكهربائية وأعمال الزراعة لجانبى الطريق و إنشاء شبكة رى حديثة و شبكة لصرف مياه الأمطار.

هذا ويتم تنفيذ أعمال الرصف لحارتى الطريق بمنطقة كورنيش النيل بمدينة دمياط، حيث تم الانتهاء من وضع الطبقة الاسفلتية الرابطة " الأولى " و كذلك تنفيذ أعمال التدبيش للكورنيش ضمن مشروع إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة و تطوير المنطقة المحيطة .

وعلى صعيد آخر ، يجرى العمل على قدم وساق بمشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة السنانية ، والذى يشمل عدة محاور لتدبيش وانشاء سور وممشى للكورنيش و رصف حارتى الطريق، حيث تم نهو وضع طبقات السن بالقطاع المتبقى تمهيدا لوضع الطبقة الاسفلتية