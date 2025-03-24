ads
الإثنين 24 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ناقد رياضي: منتخب مصر اقترب من المونديال بنسبة 60%

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رأى وائل سامي، الناقد الرياضي، أن منتخب مصر يسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال سامي، خلال لقاء مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «منتخب مصر اقترب من المونديال بنسبة 60%، ونسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المطلوبة من حسام حسن».

وأردف قائلًا: «فرصتنا كبيرة في التأهل وفرص منتخبات أخرى كذلك مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم وزيادة عدد مقاعد أفريقيا في المونديال».

وأشار سامي إلى أن منتخب سيراليون ليس منافسًا سهلًا، ولا بد من الفوز عليه لأنه أصبح يمتلك 8 نقاط بعد الفوز على غينيا بيساو بالتساوي مع بوركينا فاسو

واعتبر وائل سامي أن محمد صلاح هو أفضل جناح في العالم حاليًا، مضيفًا: «من يقول إنه لا يقدم المستوى المطلوب منه مع المنتخب "محتاج يتعالج"».

نهائيات كأس العالم 2026 المونديال منتخب مصر