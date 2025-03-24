الصحة الفلسطينية: 3 مستشفيات فقط ما زالت تعمل فى جنوب قطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 3 مستشفيات فقط هي التي ما زالت تعمل في جنوب قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يحاول عرقلة عملها لتسهيل عملية التهجير.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، الأحد، مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة، بغارة جوية استهدفت مبنى الاستقبال والطوارئ، ما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء كبيرة من المبنى، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين، من بينهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الذين يتلقون العلاج داخل المجمع.

وأفادت الصحة الفلسطينية بإصابة عدد كبير من الطواقم الطبية بمجمع ناصر إثر القصف الإسرائيلي.

وأفاد مدير مجمع ناصر الطبي عاطف محمد الحوت، بخروج أكثر من 35 سريرًا من مبنى الجراحات عن العمل، مستنكرًا استهداف الاحتلال المباشر للمبنى.

وأفاد "الحوت" بخروج وإخلاء قسم الجراحة عن الخدمة بعد تدمير جزء كبير منه بالكامل إثر الغارة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال قصفت الطابق الثاني من المجمع؛ ما أدى إلى اندلاع حرائق.

في الأثناء، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن نحو 50 فلسطينيًا، استشهدوا في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة الأحد، في وقت تعرض فيه مجمع ناصر الطبي في خان يونس لقصف إسرائيلي، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 50 ألفًا منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023.