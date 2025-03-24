رتيبة النتشة: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لحرمان غزة من المياه والكهرباء

قالت الدكتورة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني، إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءًا مع استمرار الهجمات الإسرائيلية وإغلاق المعابر لأكثر من 25 يومًا متواصلة، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى حرمان غزة من المياه والكهرباء.

وأضافت في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نقص الوقود أدى إلى توقف العديد من الخدمات الأساسية، بما في ذلك المخابز التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للخبز، إضافة إلى استهداف مخازن المساعدات الإنسانية والتكيات التي تقدم الطعام للمحتاجين.

وتابعت أنّ بنك الأهداف الإسرائيلي يستهدف بشكل منهجي العاملين في الإغاثة الإنسانية والمخازن الإنسانية، ما يقطع سبل الدعم عن السكان ويدفعهم نحو النزوح إلى مناطق يُفترض أنها آمنة، لكنها في الواقع تتعرض للاستهداف أثناء عمليات الإجلاء.

وواصلت: «حتى المؤسسات الدولية لم تسلم من هذه الهجمات، حيث تعرض مقر الأمم المتحدة في دير البلح للقصف، ما أدى إلى إصابة واستشهاد عدد من العاملين الأجانب».

وأعربت عن استيائها من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، التي صدرت عن وزير المواصلات الإسرائيلي خلال جلسة الكنيست، والتي تتحدث عن نية إسرائيل قطع المياه عن قطاع غزة بعد قطع الكهرباء، معتبرة أن هذا التصعيد يشكل حربًا على الوجود الإنساني في القطاع ومحاولة لشل أي جهود إنسانية تهدف إلى مساعدة السكان المتضررين.