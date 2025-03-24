إيران تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان وتدعو لتحرك دولي عاجل

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة الهجوم العسكري الواسع الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الاثنين، عن بقائي وصفه للاعتداءات المتكررة التي يشنها الاحتلال على لبنان وسوريا، بالتزامن مع تصعيد جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، بأنها تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلام والأمن الدوليين.

وأشار بقائي إلى "مئات الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار" التي ارتكبها الاحتلال خلال الشهرين الماضيين، معتبرًا أن تكثيف الهجمات العسكرية على لبنان في الأيام الثلاثة الأخيرة يعكس "تصعيدًا خطيرًا في السلوك العدواني لإسرائيل، وتجاهلًا صارخًا للمبادئ والقوانين الدولية".

وأكد المتحدث الإيراني على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والدول الضامنة لاتفاقات وقف إطلاق النار، لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الاعتداءات المستمرة"، محذرًا من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على استقرار المنطقة.