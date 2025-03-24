بعمق 10 أمتار.. القبض على 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنشأة ناصر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) ، وعُثر بداخل العقار على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10متر، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.